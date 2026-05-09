1 takım gidecek

Sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde kadrosunda bulunan 11 yabancı futbolcuyla yollarını ayıracak
Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2026 06:50
6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek seçimli olağan genel kurulun ardından sarı-lacivertli ekibin yeni başkanı ve yönetimi belirlenecek. Göreve gelecek yönetimin ilk yapacağı iş ise kadro planlaması olacak. Yeni yönetimin bu konuda işi pek kolay değil. Öyle ki kiralıktan dönecek isimlerle birlikte en az 11 yabancı futbolcuyla yollar ayrılacak. Takımdan gönderilmesi planlanan isimlerin başında kiralıktan dönecek 6 futbolcu var. BU süreçte Diego Carlos, Sofyan Amrabat, Dominik Livakovic, Omar Fayed, Rodrigo Becao ve Ognjen Mimovic'le kesin olarak vedalışacak. Ayrıca Ederson, Archie Brown, Dorgeles Nene ve Fred'e de iyi bir teklif gelmesi halinde bu oyuncular satılacak. Yönetimin, söz konusu isimlerden maksimum seviyede bonservis geliri elde etmesi planlanıyor. Öte yandan devre arasında gelen Sidiki Cherif de kiralanacak. Bu sayı yaz aylarında arta da bilir.