Kocaman startı verdi

Çarşamba günü başkanlığa adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, seçilmesi halinde teknik direktörlük koltuğunu Aykut Kocaman'a emanet edecek. Tecrübeli çalıştırıcıya da bu durum iletildi. Kocaman da vakit kaybetmeden kağıdı kalemi eline aldı, startı verdi. 61 yaşındaki teknik adam, mevcut kadroda gidecek ve kalacak isimlerin yanı sıra takıma yapılacak takviyeler için de hummalı bir çalışma içine girdi.

Fenerbahçe'de daha önce 4 sezon teknik direktörlük koltuğunda oturan Kocaman, 2010-11'de şampiyonluğa ulaşırken, 2011-12'de ise Kadıköy'deki son maçta kupayı Galatasaray'a kaptırdı. Fenerbahçe'ye Avrupa Ligi'nde yarı final oynatan Aykut Kocaman, en son 2017-18'de takımın başında yer aldı. Aykut Kocaman, Fenerbahçe'yle 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupası kazanmayı başardı.