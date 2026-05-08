Baki’de Yıldırım’ın listesinde

Aziz Yıldırım'ın adaylığını açıklamasının ardından Barış Göktürk, çekilme kararı aldı ve efsane başkanın listesine girdi. Göktürk'ün listesinde olan ve Ali Koç'un yönetim kurulunda da geçmişte görev alan Selahattin Baki de Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alacak.

ÇETİN İLE DİLMEN GERİ DÖNÜYOR

Aziz Yıldırım başkan seçilmesi halinde kulübün efsane isimleri arasında yer alan Rıdvan Dilmen ile Oğuz Çetin'e de görev verecek. Her iki futbol adamı, Samandıra'dan sorumlu olacak. Yıldırım'ın "Fenerbahçe'yi Fenerbahçe'yi bilenlere emanet etmek istiyorum" dediği ve bu nedenle böyle bir karar aldığı belirtildi.