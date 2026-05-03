Talisca’dan şov

Geçtiğimiz hafta Galatasaray'a yenilen ve bitime üç hafta kala ezeli rakibinin 7 puan gerisine düşen Fenerbahçe, dün taraftarının önünde RAMS Başakşehir'i konuk etti. Rakibi karşısında maça istekli başlayan sarı-lacivertliler, Anderson Talisca'nın 28'inci dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golden 8 dakika sonra Amine Harit, skora dengeyi getirdi. İlk yarı bu skorla bitti. Dakikalar 57'yi gösterdiğinde Brezilyalı yıldız bir kez daha sahneye çıktı ve Fenerbahçe'yi yine öne geçirdi.

GECEYE DAMGA VURDU

Oyundaki üstünlüğünü skora da yansıtan Fenerbahçe'de gecenin yıldızı Anderson Talisca, 72'de bir kez daha sahne aldı ve durumu 3-1 yaptı. 90 dakika sonunda sahadan zaferle ayrılan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın Samsunspor deplasmanında aldığı ağır yenilgi sonrasında zirveyle puan farkını 4'e düşürdü. Bitime iki hafta kala şampiyonluk umutlarını tazeleyen Fenerbahçe'de hat-trick yapan Talisca, ligdeki gol sayısını 19'a yükseltti ve gol krallığı yarışında da iddiasını sürdürdü.

RAMS Başakşehir filelerine üç gol gönderen Talisca, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla Boz Baykuşlar'a karşı hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

Talisca: Mutluyuz, hedefimiz Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer almak. Bu hedef doğrultusunda kazandık. En güzel golüm sonuncusuydu.