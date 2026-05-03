CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Talisca’dan şov

Talisca’dan şov

F.Bahçe, Talisca’nın hat-trick yaptığı maçta rakibini 3-1 yendi. G.Saray, Samsun’da yenildi. Kanarya, şampiyonluk iddiasını son iki haftaya taşıdı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 06:50
Talisca’dan şov

Geçtiğimiz hafta Galatasaray'a yenilen ve bitime üç hafta kala ezeli rakibinin 7 puan gerisine düşen Fenerbahçe, dün taraftarının önünde RAMS Başakşehir'i konuk etti. Rakibi karşısında maça istekli başlayan sarı-lacivertliler, Anderson Talisca'nın 28'inci dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golden 8 dakika sonra Amine Harit, skora dengeyi getirdi. İlk yarı bu skorla bitti. Dakikalar 57'yi gösterdiğinde Brezilyalı yıldız bir kez daha sahneye çıktı ve Fenerbahçe'yi yine öne geçirdi.

GECEYE DAMGA VURDU

Oyundaki üstünlüğünü skora da yansıtan Fenerbahçe'de gecenin yıldızı Anderson Talisca, 72'de bir kez daha sahne aldı ve durumu 3-1 yaptı. 90 dakika sonunda sahadan zaferle ayrılan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın Samsunspor deplasmanında aldığı ağır yenilgi sonrasında zirveyle puan farkını 4'e düşürdü. Bitime iki hafta kala şampiyonluk umutlarını tazeleyen Fenerbahçe'de hat-trick yapan Talisca, ligdeki gol sayısını 19'a yükseltti ve gol krallığı yarışında da iddiasını sürdürdü.

1

RAMS Başakşehir filelerine üç gol gönderen Talisca, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla Boz Baykuşlar'a karşı hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

Talisca: Mutluyuz, hedefimiz Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer almak. Bu hedef doğrultusunda kazandık. En güzel golüm sonuncusuydu.

G.Saray'dan Silva'ya dev teklif!
F.Bahçe'ye transferde Zlatan engeli!
DİĞER
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
Arzu Uçar'dan "Delil yok" diyen Dilek İmamoğlu'na yanıt: Yolsuzluğu örtbas için eşimi kurban seçtiler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de maç sonu G.Saray'a gönderme!
Okan Buruk: Maçlar oynanmadan kazanılmıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Miami'de pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin Miami'de pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin 00:40
Tüzemen'den maç sonu flaş yorum! "Bedelini ödemeli" Tüzemen'den maç sonu flaş yorum! "Bedelini ödemeli" 00:28
Okan Buruk: Maçlar oynanmadan kazanılmıyor! Okan Buruk: Maçlar oynanmadan kazanılmıyor! 00:28
G.Saray'a şok mağlubiyet! Şampiyonluğu ilan etme fırsatını tepti G.Saray'a şok mağlubiyet! Şampiyonluğu ilan etme fırsatını tepti 00:28
Fenerbahçe evinde Başakşehir'i mağlup etti! Fenerbahçe evinde Başakşehir'i mağlup etti! 00:28
Fatih Tekke: İkincilik hedefi devam ediyor ama hedef kupa! Fatih Tekke: İkincilik hedefi devam ediyor ama hedef kupa! 00:28
Daha Eski
F.Bahçe'de maç sonu G.Saray'a gönderme! F.Bahçe'de maç sonu G.Saray'a gönderme! 00:28
F.Bahçe'ye transferde Zlatan engeli! F.Bahçe'ye transferde Zlatan engeli! 00:28
CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk finali! CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk finali! 00:28
Trabzonspor evinde Göztepe'ye 2 puan bıraktı! Trabzonspor evinde Göztepe'ye 2 puan bıraktı! 00:28
G.Saray'da şok! Gerideyken 10 kişi kaldı G.Saray'da şok! Gerideyken 10 kişi kaldı 00:28
Fırtına 10 kişi kaldı! İşte kırmızı kart pozisyonu Fırtına 10 kişi kaldı! İşte kırmızı kart pozisyonu 00:28