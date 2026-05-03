Söyüncü: Layık olamıyoruz

Maç sonu konuşan Çağlar Söyüncü, "Şu maçla ilgili çok fazla konuşmaya gerek yok! Ben şunun için geldim, Allah korusun kötü bir sonuç olsa da yine gelecektim. Bu kadar güzel insanlara layık olamıyoruz. Onlar bize her zaman sahip çıkıyor. Zor bir süreç, Fenerbahçe'de oynuyorsak başımız dik olmalı. Son iki maçta da en iyi şekilde mücadele edeceğiz" dedi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 06:50
Maç sonu konuşan Çağlar Söyüncü, "Şu maçla ilgili çok fazla konuşmaya gerek yok! Ben şunun için geldim, Allah korusun kötü bir sonuç olsa da yine gelecektim. Bu kadar güzel insanlara layık olamıyoruz. Onlar bize her zaman sahip çıkıyor. Zor bir süreç, Fenerbahçe'de oynuyorsak başımız dik olmalı. Son iki maçta da en iyi şekilde mücadele edeceğiz" dedi.