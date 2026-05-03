Giden gitmiştir

Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 06:50
Ertan Torunoğulları, Başakşehir maçı sonrasında Tedesco'nun ayrılığı hakkında konuştu ve "Hiçbir ayrılık nedensiz, tek taraflı değildir. Hocamıza bundan sonra başarılar diliyoruz. Kalan 2 maçımıza bakacağız. Sezonu güzel bir şekilde kapatacağız ve vedalaşacağız. Artık giden gitmiş, bundan sonrasına bakacağız" dedi.