Tedesco'dan veda

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, dün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde duygusal bir veda yaşadı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Tedesco ile vedalaşmak için Samandıra'ya akın etti. İtalyan çalıştırıcı taraftarların sevgi gösterileri sonrası büyük bir mutluluk yaşadı. 40 yaşındaki teknik adam taraftarlarla tek tek fotoğraf çektirdi ve göz yaşlarını tutamadı. Tedesco, tesislerde futbolcular ve bütün personelle de bir araya geldi.

ALKIŞLARLA UĞURLANDI

Futbolcularla son bir toplantı yapan ve veda eden Tedesco, yardımcılarıyla beraber duygusal anlar yaşadı. Futbolcularının hepsiyle konuşarak vedalaşan İtalyan teknik adam, tüm sezon için teşekkür etti. Tesis personelini de unutmayan Tedesco, tek tek herkesle ilgilenerek teşekkürlerini iletti. Genç teknik adam ve ekibi, alkışlar eşliğinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden ayrıldı. Hem Tedesco hem de ekibine yakın ilgi gösterildi.

KULÜPTEN TEŞEKKÜR MESAJI

Domenico Tedesco'nun veda ettiği günde Fenerbahçe'den de teşekkür mesajı yayınlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Domenico Tedesco, futbolcularımızla vedalaştı. Duygularını paylaşan teknik adam, ardından oyuncularımıza başarı dileklerini iletti. Domenico Tedesco ve ekibine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

YALNIZ GELDİ, KALABALIK GİTTİ

Sezon başında sessiz sedasız ve tek başına Fenerbahçe'ye gelip imza atan Domenico Tedesco, ayrılırken ise büyük bir sevgiyle veda etti. Sarı-lacivertli taraftarlar, Samandıra'da tesislerde özel pankartlarla İtalyan hocayı uğurladı. Hem taraftarlar hem de Tedesco göz yaşlarına hakim olamadı. Fenerbahçe'de ilk kez bir teknik direktör böyle ayrıldı.

DUYGUSAL KONUŞMA

Teknik Direktör Domenico Tedesco, Fenerbahçe'ye, futbolculara ve taraftarlara resmen veda etti. Duygusal bir konuşma yapan İtalyan hoca, "Hepinize teşekkür ederim. Bu sevgi ve destek karşısında çok mutluyum. Hiçbir zaman unutmayacağım. Mükemmel bir takımla ve oyuncu grubuyla konuştum. Hepinize başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

YARIN GİDİYOR

Teknik Direktör Domenico Tedesco, yarın İstanbul'dan ayrılacak. Dün Samandıra'da futbolcularla vedalaşan İtalyan çalıştırıcının yarın saat 12.20'de İstanbul Havalimanı'ndan Almanya'ya gideceği kaydedildi.