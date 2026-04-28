CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Tedesco ve Özek gitti

Galatasaray karşısında alınan 3-0’lık hezimetin ardından toplanan yönetim, dün teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek’le yolları ayırdı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2026 06:50
Galatasaray karşısında alınan 3-0'lık ağır yenilgi sonrasında şampiyonluğa havlu atan Fenerbahçe'de yönetim, dün 'acil' kodla toplantı gerçekleştirdi. Saat 14.00'te kulüp binasında yapılan bu toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Ardından yöneticiler; Ertan Torunoğulları ile Ömer Topbaş, kulüpten ayrıldı ve Samandıra'ya giderek hem teknik direktör Domenico Tedesco hem de sportif direktör Devin Özek'le bir araya gelip yolları ayırma kararı aldıklarını bildirdi.

ZORLUK ÇIKARMADILAR

Domenico Tedesco ile Devin Özek, karara saygı duyduklarını belirtti ve avukatlar geldi, fesih işlemleri başladı. Taraflar arasında işlemler bittikten sonra Fenerbahçe, "Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda; Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır. Sportif Direktörümüz Devin Özek ve Futbol Koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması kararlaştırılmıştır" açıklamasını yaptı.

1 KUPA KAZANDI

Domenico Tedesco, dönemi Fenerbahçe'de sona erdi. İtalyan teknik adam Fenerbahçe'nin başında 45 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 26'sını kazanan Tedesco, 12 beraberlik ve 7 de mağlubiyet elde etti. Tedesco 1 de TFF Süper Kupa'yı kazandı.

SON 3 MAÇTA GÖLE OLACAK

Domenico Tedesco'yla yolların ayrılmasının ardından Süper Lig'de kalan üç maçta takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle olacak. Yönetim yaptığı açıklamada; "Yardımcı Antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır" diyerek bu durumu duyurdu.

SEÇİM KARARI DA ALINDI

Başkan Sadettin Saran ve yönetimi, dün kulüp binasında yapılan toplantıda olağanüstü seçim kararı da aldı. Resmi açıklama ve seçim tarihi kısa süre içinde duyurulacak. Başkan Saran'ın yeniden aday olup olmayacağı ise henüz belli değil. Sadettin Saran'ın da adaylık durumuyla alakalı bir açıklama yapması bekleniyor.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte F.Bahçe'de kalan maçlarda takımın başında olacak isim İşte F.Bahçe'de kalan maçlarda takımın başında olacak isim 01:14
G.Saray'dan Tedesco'nun ayrılığı sonrası paylaşım! G.Saray'dan Tedesco'nun ayrılığı sonrası paylaşım! 01:14
İşte Tedesco'nun F.Bahçe karnesi! İşte Tedesco'nun F.Bahçe karnesi! 01:14
Fenerbahçe'de Tedesco dönemi sona erdi! Fenerbahçe'de Tedesco dönemi sona erdi! 01:14
G.Saray'dan transferde şampiyonluk hamlesi! G.Saray'dan transferde şampiyonluk hamlesi! 01:14
Fatih Tekke: İlk yarı fecaatti! Fatih Tekke: İlk yarı fecaatti! 01:14
Daha Eski
Sergen Yalçın’dan Semih Kılıçsoy sözleri! Sergen Yalçın’dan Semih Kılıçsoy sözleri! 01:14
Sergen Yalçın: Olur böyle maçlar Sergen Yalçın: Olur böyle maçlar 01:14
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:14
Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'a kaybetti! Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'a kaybetti! 01:13
Dolmabahçe'de gol sesi çıkmadı! Dolmabahçe'de gol sesi çıkmadı! 01:13
Efeler Ligi'nde şampiyon Ziraat Bankkart! Efeler Ligi'nde şampiyon Ziraat Bankkart! 01:13