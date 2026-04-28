Tedesco ve Özek gitti

Galatasaray karşısında alınan 3-0'lık ağır yenilgi sonrasında şampiyonluğa havlu atan Fenerbahçe'de yönetim, dün 'acil' kodla toplantı gerçekleştirdi. Saat 14.00'te kulüp binasında yapılan bu toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Ardından yöneticiler; Ertan Torunoğulları ile Ömer Topbaş, kulüpten ayrıldı ve Samandıra'ya giderek hem teknik direktör Domenico Tedesco hem de sportif direktör Devin Özek'le bir araya gelip yolları ayırma kararı aldıklarını bildirdi.

ZORLUK ÇIKARMADILAR

Domenico Tedesco ile Devin Özek, karara saygı duyduklarını belirtti ve avukatlar geldi, fesih işlemleri başladı. Taraflar arasında işlemler bittikten sonra Fenerbahçe, "Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda; Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır. Sportif Direktörümüz Devin Özek ve Futbol Koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması kararlaştırılmıştır" açıklamasını yaptı.

1 KUPA KAZANDI

Domenico Tedesco, dönemi Fenerbahçe'de sona erdi. İtalyan teknik adam Fenerbahçe'nin başında 45 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 26'sını kazanan Tedesco, 12 beraberlik ve 7 de mağlubiyet elde etti. Tedesco 1 de TFF Süper Kupa'yı kazandı.

SON 3 MAÇTA GÖLE OLACAK

Domenico Tedesco'yla yolların ayrılmasının ardından Süper Lig'de kalan üç maçta takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle olacak. Yönetim yaptığı açıklamada; "Yardımcı Antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır" diyerek bu durumu duyurdu.

SEÇİM KARARI DA ALINDI

Başkan Sadettin Saran ve yönetimi, dün kulüp binasında yapılan toplantıda olağanüstü seçim kararı da aldı. Resmi açıklama ve seçim tarihi kısa süre içinde duyurulacak. Başkan Saran'ın yeniden aday olup olmayacağı ise henüz belli değil. Sadettin Saran'ın da adaylık durumuyla alakalı bir açıklama yapması bekleniyor.