Samandıra’da büyük tepki

Pazar akşamı oynanan dev derbide Galatasaray'a farklı mağlup olan Fenerbahçe'de taraftarlar kazan kaldırdı. Sosyal medyada futbolculara, teknik heyete ve yönetime ağır sözlerle yüklenen sarı-lacivertli taraftarlar, "Yönetim istifa, Tedesco istifa" hashtagleri açtı. Taraftarlar, penaltıyı kaçıran Anderson Talisca ve kırmızı kart görerek takımı eksik bırakan Brezilyalı kaleci Ederson'a da ağır ithamlarda bulundu.

AZİZ YILDIRIM SESLERİ

Tepkiler sadece sosyal medyayla da kalmadı... Yüzlerce Fenerbahçe taraftarı, derbinin bitiş düdüğünün ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin önünde toplandı ve takım otobüsünün gelmesini bekledi. Otobüs geldiği an, "Yönetim istifa, Aziz Yıldırım" tezahüratları yükseldi. Bazı taraftarlar, takım otobüsüne taşlı saldırı gerçekleştirdi. Emniyet güçleri taraftarları uzaklaştırdı.