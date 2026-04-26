Orta sahayı kazanacak

Domenico Tedesco, orta sahada ezeli rakibine karşı Kante-Guendouzi-İsmail üçlüsü ile üstünlük kurmaya çalışacak. Bu isimlerin önünde ise sakatlıktan kurtulan Marco Asensio forma giyecek
26 Nisan 2026 06:50
Bugün oynanacak olan zorlu derbi tam anlamıyla bir taktik savaşına sahne olmaya hazırlanırken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco tüm planlarını hazırlamış durumda. Sahadan 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yarışını yeniden alevlendirmek isteyen İtalyan çalıştırıcı Galatasaray'ı nasıl imha edeceğinin planını hazırladı. Genç teknik adam önceliğini orta sahaya verecek. Kante-Guendouzi-İsmail üçlüsü ile üstünlüğü ele almaya çalışacak olan sarı-lacivertliler, rakibinin bu bölgede son maçlarda yaşadığı form düşüklüğünü değerlendirmeye çalışacak. Yaşadığı sakatlığın ardından sahalara dönmeye hazırlanan Marco Asensio da sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Orta sahada Torreira ve Lemina'ya karşı verilecek savaşı kazanmak isteyen Tedesco bunu başarabilirse hem oyunu kontrol edip hem de hücumda daha etkili olacaklarını düşünüyor. Ara transfer döneminde çubuklu formayı giymeye başlayan Matteo Guendouzi, Türkiye'ye geldiği gibi ayağının tozuyla Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'a karşı forma giymişti. Mücadelenin açılış golünü kaydeden Fransız yıldız, galibiyette önemli bir rol üstlenmişti.