Olmak ya da olmamak

Şampiyonluk özlemine son vermek isteyen F.Bahçe, bugün zirvede yer alan ezeli rakibi Galatasaray'a konuk oluyor. Son 4 hafta öncesinde iki takım arasında 4 puanlık bir fark bulunuyor. Sarı-lacivertliler kazanırsa fark 1'e düşecek ve son 3 hafta öncesinde tüm maçlarını kazanıp rakibinin bir maçta daha takılmasını bekleyecek. Galibiyetin bile tam anlamıyla yetmediği bir matematikte Kanarya sahaya sadece 3 puan hedefiyle çıkacak. Teknik direktör Domenico Tedesco oyuncularından galibiyet dışında başka bir şey düşünmemelerini istedi.

DEPLASMANDA ÜSTÜN

RAMS Park'ta rakibiyle oynadığı son 10 maçta ise F.Bahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Bu sürede sarı-lacivertliler 3 galibiyet elde ederken, Galatasaray sadece 1 kez kazandı. İki takım arasında 6 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Son yıllarda deplasmanda Galatasaray'a karşı kolay kolay kaybetmeyen Sarı Kanarya, zaferlerine bir yenisini daha katarak şampiyonluk umudunu sürdürmek istiyor. Olası bir mağlubiyet tüm umutları söndürürken, beraberlikte ise Galatasaray'ın son 3 haftanın ikisinde takılması gerekecek. Bu yüzden tüm planlar sadece 3 puan üzerine kuruldu.

KEREM, RAMS PARK'TA İLK KEZ RAKİP

Kerem Aktürkoğlu, RAMS Park'a bu kez rakip olarak çıkacak. Aktürkoğlu, 2020-2024 yılları arasında formasını giydiği ve şampiyonluklar yaşadığı Galatasaray'a karşı ilk kez deplasmanda rakip olacak. 27 yaşındaki milli sol açık, bu sezon sarı-kırmızılılara karşı Süper Lig'de 63, Süper Kupa'da 90 dakika mücadele etti. Sarı-kırmızılı formayla 7, sarı-lacivertli formayla 1 kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisi heyecanını yaşadı. Tecrübeli hücumcu, bu sezon ise ligde 25 maçta 6 gol attı.

7 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 7 futbolcu derbi öncesi sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kerem Aktürkoğlu, Semedo, Musaba, Brown, Mert Müldür, Guendouzi ve Nene, derbide sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.

DERBİLERİN FATURASI AĞIR OLUYOR!

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın son 16 sezonda yaptığı 40 derbide yaşanılan olayların faturası iki kulüp için de ağır oldu. Son yıllarda iki ekip arasındaki derbiler gergin geçerken sonrasında PFDK'nın verdiği cezalar dikkati çekiyor. PFDK, son 16 sezonda sarı-lacivertlilere toplam 12 milyon 281 bin 500 lira para cezası verdi. Sarı-kırmızılı kulübe ise 7 milyon 450 bin lira ceza kesildi. İki takım yönetim, teknik heyet, futbolcu ve taraftarlarına verilen cezalar ise ayrıca cabası oldu.

NAMAĞLUP BAŞKAN SADETTİN SARAN

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Galatasaray maçıyla birlikte 6. derbi heyecanını yaşayacak. Başkan Sadettin Saran'ın görev süresinde Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'a karşı 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet; Galatasaray'a karşı 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

GÖZLER SAMBACI TALİSCA'DA

Sarı-lacivertli takımda ikinci sezonunu geçiren Anderson Talisca, ligde 16 golle takımının en skorer oyuncusu konumunda. Ligde 27 maçta forma giyen 31 yaşındaki Brezilyalı forvet, 16 kez fileleri havalandırarak takımının şampiyonluk yarışına büyük bir katkıda bulundu. Talisca'yı, 11 golle Asensio, 10 golle Nene, 6 golle Kerem Aktürkoğlu izledi.

TEDESCO, GALATASARAY'A YENİLMEDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sarı-lacivertlilerin başında iki Galatasaray derbisine çıktı. Süper Lig'deki maçta Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Tedesco'nun öğrencileri, Süper Kupa'da ise rakibini 2-0 yenip kupayı kaldırdı. 40 yaşındaki İtalyan teknik adam, Alman devi Schalke 04'ün teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde de Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında 2 kez karşılaştı. Deplasmandaki karşılaşmada Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Tedescolu Schalke, iç sahadaki maçtan ise 2-0 galip ayrıldı.

27

Rekabette en fazla golü Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel attı. Sporel, Galatasaray'a karşı oynadığı 42 maçta toplam 27 kez rakip fileleri havalandırdı.

53

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 137 kez karşılaştı. Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 53-38 üstünlük kurdu. Ligdeki 46 maç da beraberlikle sonuçlandı. Lig maçlarında sarı-lacivertliler 165, sarı-kırmızılılar ise 134 gol kaydetti.

TEK EKSİK ALVAREZ

Fenerbahçe'de Türkiye Kupası'nda Konyaspor maçında sakatlığı nedeniyle riske edilmeyen Dorgeles Nene, takımla çalışmalara başladı. Malili sağ açığın da kadroda olması bekleniyor. Takımda tek eksik olarak operasyon geçiren ve tedavisi süren Meksikalı ön libero Alvarez bulunuyor.