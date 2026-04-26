En farklı zafer 6 Kasım’daki 6-0’lık unutulmaz galibiyet
Fenerbahçe Haberleri
Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray karşısında şimdiye dek en farklı skorlu galibiyeti, 2002-2003 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'de yapılan maçta elde etti. 6 Kasım 2002'deki dev derbiyi 6-0 kazanan sarı-lacivertliler, aynı zamanda Süper Lig maçlarında iki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyetin altına imza attı.