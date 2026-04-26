"Adaletin sınanacağı derbi"

F.Bahçe yöneticisi İlker Alkun dev derbi için, “Sadece bir maç oynanmayacak; emeğin, hakkın ve adaletin sınandığı çok önemli bir gece yaşanacak” diye adalet çağrısı yaptı
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2026 06:50
Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'la bugün oynayacağı kritik şampiyonluk derbisi öncesinde çağrıda bulundu. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi İlker Alkun, kritik derbi için adalet paylaşımı yaptı. Alkun paylaşımında özetle, "Yarın (bugün) akşam sadece bir maç oynanmayacak; emeğin, hakkın ve adaletin sınandığı çok önemli bir gece yaşanacak. Biz mücadelemizi sahada vereceğiz. Yeter ki oyun kurallarına göre oynansın. Yeter ki emek karşılığını bulsun. Yeter ki hak teslim edilsin. Bizim talebimiz açık: İmtiyaz değil eşitlik. Algı değil hakkaniyet. Tartışma değil adil rekabet. Ve inanıyoruz; oyun adil kaldığında yarın kazanan yalnız bir takım değil, Türk futbolunun itibarı olacaktır" ifadelerine yer verdi.