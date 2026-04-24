Yaptıkları arsızlık

Galatasaray, derbiye Yasin Kol'un atanmasının ardından açıklama yaptı. Fenerbahçe yönetimi de ezeli rakibine önce sosyal medya hesabından şu yanıtı verdi: "Sakın ha sarıyı çıkarma...

Sakın ha kırmızıyı gösterme...

Sakın ha VAR'a gitme... Sakın ha penaltı verme... Sakın ha bazı konuları açma... Sakın ha... Sezon boyu tüm kritik pozisyonlarınız askıdaydı. Şimdi 'ilişkiler askıya'... Sıra bu maçta mı?" Ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulunan Fenerbahçeli yetkililer, Galatasaray'ın yapmış olduğu açıklamayı 'arsızlık' olarak nitelendirdi ve "23 Nisan günü asla böyle tartışmaların içine girmek istemezdik ancak rakibimiz sürekli ayrıcalık talebi yaparak bizi de açıklama yapmak durumunda bıraktı. Derbi öncesi tamamen ortamı gererek Galatasaray Kulübü ayrıcalık bekliyor. Biz sahaya çıkıp mücadelemizi vereceğiz" ifadelerini kullandı.