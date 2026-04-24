Maçı 2-1 kazanırız

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Dusan Tadic, beIN Sports’a konuştu: “Pek çok oyuncuya her zaman tavsiye ediyorum, kesinlikle Fenerbahçe’ye gitmeleri gerekiyor. Normalde Galatasaray’ın stadyumunda başarılı oluyoruz. Kazanmayı başarırsak psikolojimiz Galatasaray’dan daha güçlü olacak. Söylemesi zor ama derbiyi 2-1 biz alırız.”
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2026 06:50
