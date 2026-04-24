Konate iddiası

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de öncelik santrfor transferi... Birçok oyuncunun ismi sarı-lacivertlilerle anılırken, dün Afrika'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Foot 225'in haberine göre; Fenerbahçe, RB Salzburg'un 22 yaşındaki Fildişi Sahilli golcüsü Karim Konate'yi gündemine aldı.

ACELE ETMİYOR

Haberin içeriğinde şu ifadelere yer verildi: "Oyuncu geleceği ile ilgili karar vermekte acele etmiyor. Önceliği Avrupa'nın beş büyük liginden birinde oynamak.

Avusturya ekibiyle 3 yıldan fazla süre geçirdi ve artık ayrılmak istiyor. Santrfor arayan Fenerbahçe'nin de ilgilendiği isimlerden biri. Geçen yaz Fransız ekibi Paris FC de Konate'yle ilgilenmişti."