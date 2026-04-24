Bir derbiden fazlası

Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda eden Fenerbahçe, hafta sonunda ezeli rakibi Galatasaray karşısında olmak ya da olmamak maçına çıkacak. RAMS Park'taki bu derbi; sarı-lacivertlilerin, sadece şampiyonluk iddiasını değil, teknik direktör Tedesco ile yönetimin de kaderini belirleyecek. Fenerbahçe'de tüm planlar bu maç öncesinde galibiyet üzerine yapılmış durumda. Yönetim, teknik heyet ve futbolcular, dev derbiyi yeniden diriliş karşılaşması olarak görüyor.

Fenerbahçe, RAMS Park'ta rakibini yenip, hem puan farkını 1'e düşürmek hem psikolojik üstünlüğü eline geçirmek hem de ligin bitimine üç hafta kala şampiyonluğun en güçlü adayı haline gelmek istiyor.

Tedesco da bu dev maç öncesinde derbilerdeki istatistiğine güveniyor. Ligdeki iki maçta hem Beşiktaş'ı hem de Trabzonspor'u yenen İtalyan teknik adam, Galatasaray ile berabere kalmıştı. Pazar günü Galatasaray'ı da devirip, tüm dengeleri Fenerbahçe lehine çevirmek istiyor.

10 MAÇTA 1 KEZ KAYBETTİ

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a deplasmanda oynadığı son 10 Süper Lig maçında sadece 1 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 3 defa RAMS Park'ta kazanan sarı-lacivertliler, 6 maçta da berabere kaldı. Deplasmandaki tek yenilgisini 2022- 23'te Jesus yönetiminde alan Fenerbahçe, sonrasında oynadığı 2 derbide ise kalesinde gol bile görmedi.