Jayden'a PSG talip!

Fransız medyası, PSG’nin Jayden Oosterwolde’yle ilgilendiğini iddia etti. Haberde; Ligue 1 ekibinin savunmasını güçlendirmek istediğine vurgu yapılırken, Jayden’ın hem stoper hem de sol bek oynayabilmesinden dolayı listede yer aldığı belirtildi. PSG’nin yaz aylarında F.Bahçe’nin kapısını çalması bekleniyor.
Giriş Tarihi: 22 Nisan 2026 06:50
