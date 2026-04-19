Nisan kabusu

Zirve yarışında ayağına kadar gelen fırsatı geri çeviren F.Bahçe, Çaykur Rizespor'a takılarak dünkü G.Saray mücadelesi öncesinde liderlik koltuğuna oturma şansını kaçırdı. Şampiyonluk kupasının kaldırıldığı mayıs ayına avantajlı girme şansını kaçıran sarı-lacivertliler, bu kabusu her sezon yaşıyor. F.Bahçe, son 4 sezondur nisan aylarında verdiği şampiyonluk mücadelesinde ağır yaralar alıyor. Sarı-lacivertliler ilk olarak 2022-23 sezonunda 24 Nisan tarihinde evinde konuk ettiği ve 1 puanla kümede kalan İstanbulspor ile Eze'nin uzatmalarda attığı golle 3-3 berabere kaldı.

BEDELİ AĞIR OLUYOR

2023-24 sezonunda 22 Nisan tarihinde ise Fenerbahçe bu kez Sivasspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertli takım uzatmalarda Manaj'ın VAR uyarısıyla kazanılan penaltıdaki golüyle 2-2 berabere kalarak yine zirve yarışında yıkıldı. Geçen sezon ise 20 Nisan'da Gökhan Sazdağı'nın 3 asist yaptığı karşılaşmada Kayserispor uzatmalarda Talha'nın kafa vuruşu ile 3-3 berabere kaldı. Önceki gün ise 10 kişi kalan Çaykur Rizespor, 90+8'de Ederson'un hatalı çıkışında Sagnan'ın kafa vuruşu ile F.Bahçe'yi şok etti. Sarı Kanarya nisan aylarında yaşadığı ağır puan kayıplarının bedelini ağır ödüyor.

ÖNCE ALANYA SONRA KASIMPAŞA

Sarı-lacivertliler bu sezon uzatmalarda yediği gollerle üçüncü kez bir lig maçında puan kaybı yaşadı. İlk olarak İrfan Can Eğribayat'ın elinden kaçırdığı topla Alanyaspor ile Kadıköy'de 2-2 berabere kalan F.Bahçe, 10 kişi kalan Kasımpaşa ile de yediği son dakika golüyle 1-1 berabere kaldı. Önceki gün ise Çaykur Rizespor'a karşı aynı durum yaşandı.

EKSIK RAKIBE 4. PUAN KAYBI

F.Bahçe bu sezon eksik kalan rakiplerine karşı sahada istediklerini başaramadı. Bu sezon ligde sarı-lacivertlilerin rakipleri 9 farklı maçta kırmızı kart görürken, tam 4 maçta puan kaybı yaşandı. İlk haftada Göztepe ile 0-0 berabere kalan F.Bahçe, iki Kasımpaşa mücadelesinde de 1-1 berabere kaldı. Kanarya son olarak Rize'ye diş geçiremedi.

EDERSON'A TEPKİ

Sezon başında büyük umutlarla ve önemli bedeller karşılığında transfer edilen Ederson, yaptığı hatalarla taraftarların tepkisini çekiyor. Son olarak Çaykur Rizespor karşısında yaptığı hatalı çıkış ile maçın berabere kalmasında rolü bulunan Brezilyalı kaleciye tribünlerde ve sosyal medyada büyük bir tepki hakim.

KEREM BOŞ GEÇMİYOR

Son haftalarda F.Bahçe'nin en formda isimlerinden birisi olan Kerem Aktürkoğlu, Çaykur Rizespor maçını da boş geçmedi. 86'da takımını öne geçiren golü kaydeden milli futbolcu, son 3 maçta da skor katkısı sağlamayı başardı. Beşiktaş'a karşı maçın tek golünü atan Kerem, Kayseri maçında da asist yapmıştı.

ASENSİO ARANIYOR

Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun yokluğu derinden hissediliyor. İspanyol futbolcunun sakatlığında sarı-lacivertliler oyun olarak sahada çok eksik kalıyor. Sakatlığı nedeniyle Asensio'nun yokluğunda Çaykur Rizespor'a puan kaptıran Fenerbahçe, orta alanda İspanyol yıldızın önderliğini çok aradı. Asensio'nun gelecek haftaki G.Saray maçına kadar tamamen hazır hale gelmesi bekleniyor.

TEK EKSİK ALVAREZ

Sarı-lacivertli takımda Çaykur Rizespor önünde sınırda bulunan 7 futbolcu karşılaşmayı kart görmeden tamamladı ve G.Saray derbisinde forma giymeye hak kazandı. Kritik derbi öncesinde Fenerbahçe'de tek eksik ismin Alvarez olacağı ifade ediliyor. Rize önünde riske edilmeyen Asensio'nun da sahalara geri dönmesi bekleniyor.

TALİSCA NE YAPSIN

Anderson Talisca'nın bu sezon Fenerbahçe için anlamı çok büyük. Brezilyalı futbolcu hem 10 numarada hem de forvet sıkıntısı yaşanan dönemlerde ileride forma giydiği maçlarda maksimum skor katkısı vermeye çalıştı. Ligde 16 gol ve 4 asist yapan Talisca'nın skor katkısı ürettiği 14 maçın 13'ünü kazanan sarılacivertliler, sadece Çaykur Rizespor'a takıldı.