Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe İnanılmaz!

İnanılmaz!

F.Bahçe Teknik Direktörü, “Skoru çevirdik ama son dakikada olan şey inanılmaz. Çılgınca bir durum ama bu da bu oyunun bir parçası” dedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2026 06:50
İnanılmaz!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "İyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Rizespor'un son 7 maçta 5 galibiyetleri vardı. Kaybettikleri maçlardan biri Trabzonspor'a karşıydı. Bu maçın zor ve çekişmeli olacağını biliyorduk. Skoru çevirdik ama son dakikada olan şey inanılmaz. Yolumuza devam edebilmek için o odağa tekrar ihtiyacımız var. Biraz çılgınca bir durum ama bu da bu oyunun bir parçası" dedi.

ÖNCE KUPA SONRA DERBİ

Tedesco, gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi hakkında ise "Öncelikle oynayacağımız bir kupa maçı var. O maç bizim için önemli. Tüm odağımızın o maçta olması gerekiyor. Derbi maç her zaman pozitiftir. Ben böyle maçlar oynamayı severim. Yüzde yüzümüzle o maçta olacağız, her maçta olduğu gibi. Bugün ve yarın kendimizi boşlukta hissedeceğiz bu sonuçtan dolayı" diye konuştu.

ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ&NBSP;

F.Bahçe, Şanlıurfa ve K.Maraş'ta yaşanan okul saldırılarından dolayı Rize karşılaşması öncesinde planlanan tüm görsel şovlar, müzik yayınları ve eğlence odaklı etkinlikleri iptal etti.

