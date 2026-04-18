Ederson kahretti

Çaykur Rizespor önünde kritik bir galibiyete yakın olan Fenerbahçe’yi kaleci Ederson’un hatası yıktı. 90+8’de yanlış bir çıkış yapan Brezilyalı eldiven takımını kahretti
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2026 06:50
Sarı-lacivertlilerde kaleci Ederson'un hatası dün akşam Kadıköy'ü yıktı. Çaykur Rizespor karşılaşmasında 90+8. dakikada Fenerbahçe 2-1 önde iken öne doğru hatalı bir çıkış yapan Brezilyalı kaleci, takımının gol yemesine neden oldu. Çaykur Rizespor'da Sagnan'ın kafa golü Chobani Stadı'nda adeta buz gibi bir hava estirdi. Fenerbahçe tribünleri, son saniyede yenilen bu golün ardından Ederson'u ıslıklamaya başladı. Tecrübeli file bekçisi, soyunma odasına giderken taraftarlardan tepki aldı. 32 yaşındaki kalecinin büyük hatası takım arkadaşları ve Teknik Direktör Domenico Tedesco'yu da hayal kırıklığına uğrattı, kabus yaşattı.