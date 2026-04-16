CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Şampiyonluk olsun

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, “5 maç kaldı. Tek tek bakıyoruz. İnşallah cuma günü kazanacağız. Sonraki maçlara tek tek konsantre olacağız. Yolun sonu şampiyonluk olsun” dedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2026 06:50
Fenerbahçe'nin yurt içi maçlarındaki forma göğüs sponsoru Otokoç'la yenilenen iş birliği anlaşmasının töreni gerçekleşti. Chobani Stadı'ndaki imza törenine Başkan Vekili Murat Salar, yönetim kurulu üyesi Burçin Gözlüklü ve Otokoç Otomotiv Şirket Lideri İnan Ekici katıldı. Başkan Vekili Murat Salar, "5 maçımız kaldı. Tek tek bakıyoruz. İnşallah cuma günü taraftarlarımızın desteğiyle kazanacağız ve maçlara da tek tek konsantre olacağız. Yolun sonu şampiyonluk olsun" dedi.

ÖNCE Ç. RİZE MAÇI

Murat Salar, Galatasaray derbisinden önce Çaykur Rize maçına odaklanmaları gerektiğine değinip, "Bütün konsantrasyonumuz Rize maçı. Herkesin tüm odaklanması bu hafta Çaykur Rizespor maçı. Allah'ın izniyle inşallah kazanacağız ve maç maç devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Salar, sponsorluk içinse, "Formamızdaki en büyük rakamı göğüs kısmına ait. Bu da Fenerbahçe formasının değerini gösteriyor. Önümüzdeki sezon da birlikte olacağız inşallah" diye konuştu.

DEĞERLERİMİZ ORTAK VE AYNI

Otokoç Otomotiv Şirket Lideri İnan Ekici, Fenerbahçe ile varılan iş birliğinden mutluluk duyduklarını belirtti. Ekici, "100 yılı aşmış iki köklü kurumun anlaşması. Değerlerimiz ortak, birbirine yakın. Sporu ve sporcuyu destekleyen tüm projelere pozitif yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

G.Saray'a Bernardo Silva müjdesi!
Tedesco ipleri böyle eline aldı!
DİĞER
Galatasaray’da Okan Buruk için Hagi örneği! Bülent Timurlenk: Anlamsız bir kaos
Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş'tan tepki Özgür Özel'e "ahlak yasası" tepkisi: Pavyoncuları at
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da Osimhen gelişmesi!
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Asensio...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda, R. Madrid'e yetmedi! Arda, R. Madrid'e yetmedi! 01:46
Arsenal ilk maç avantajıyla yarı finalde! Arsenal ilk maç avantajıyla yarı finalde! 01:46
Ezeli rakipler arasında transfer derbisi! Ezeli rakipler arasında transfer derbisi! 01:46
Arda'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2 enfes gol! Arda'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2 enfes gol! 01:46
G.Saray'da Osimhen gelişmesi! G.Saray'da Osimhen gelişmesi! 01:46
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Asensio... F.Bahçe'de sıcak gelişme! Asensio... 01:45
Daha Eski
Icardi ile Osimhen arasında problem var mı? Icardi ile Osimhen arasında problem var mı? 01:45
F.Bahçe'ye forvet transferi Tadic'ten! F.Bahçe'ye forvet transferi Tadic'ten! 01:45
Zaniolo kasayı dolduracak! 3 dev birden istiyor Zaniolo kasayı dolduracak! 3 dev birden istiyor 01:45
Osimhen'den flaş talep! O görüşme ortaya çıktı Osimhen'den flaş talep! O görüşme ortaya çıktı 01:45
Onuachu'dan haber var! İşte son durumu Onuachu'dan haber var! İşte son durumu 01:45
Beşiktaş'tan forvete sürpriz hamle! Beşiktaş'tan forvete sürpriz hamle! 01:45