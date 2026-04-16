Fenerbahçe'nin yurt içi maçlarındaki forma göğüs sponsoru Otokoç'la yenilenen iş birliği anlaşmasının töreni gerçekleşti. Chobani Stadı'ndaki imza törenine Başkan Vekili Murat Salar, yönetim kurulu üyesi Burçin Gözlüklü ve Otokoç Otomotiv Şirket Lideri İnan Ekici katıldı. Başkan Vekili Murat Salar, "5 maçımız kaldı. Tek tek bakıyoruz. İnşallah cuma günü taraftarlarımızın desteğiyle kazanacağız ve maçlara da tek tek konsantre olacağız. Yolun sonu şampiyonluk olsun" dedi.

ÖNCE Ç. RİZE MAÇI

Murat Salar, Galatasaray derbisinden önce Çaykur Rize maçına odaklanmaları gerektiğine değinip, "Bütün konsantrasyonumuz Rize maçı. Herkesin tüm odaklanması bu hafta Çaykur Rizespor maçı. Allah'ın izniyle inşallah kazanacağız ve maç maç devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Salar, sponsorluk içinse, "Formamızdaki en büyük rakamı göğüs kısmına ait. Bu da Fenerbahçe formasının değerini gösteriyor. Önümüzdeki sezon da birlikte olacağız inşallah" diye konuştu.

DEĞERLERİMİZ ORTAK VE AYNI

Otokoç Otomotiv Şirket Lideri İnan Ekici, Fenerbahçe ile varılan iş birliğinden mutluluk duyduklarını belirtti. Ekici, "100 yılı aşmış iki köklü kurumun anlaşması. Değerlerimiz ortak, birbirine yakın. Sporu ve sporcuyu destekleyen tüm projelere pozitif yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.