Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Hedef 6'da 6

G.Saray’ın 4 puan gerisinde bulunan F.Bahçe’de şampiyonluğun parolası belli oldu. Sarı Kanarya kalan 6 maçını kazanıp, rakibinin puan kaybını bekleyecek

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2026 06:50
Şampiyonluk özlemini dindirmek isteyen F.Bahçe'nin, Süper Lig'de kalan 6 haftada puan kaybına tahammülü bulunmuyor. Lider G.Saray ile arasında 4 puanlık bir fark bulunan sarı-lacivertliler, hemen arkasındaki Trabzonspor ile birlikte 63 puanda yer alıyor. Olası bir kayıp halinde ikinci sıranın bile tehlikeye girme şansı bulunuyor. Bu nedenle oyuncuları ile bir görüşme gerçekleştiren teknik direktör Domenico Tedesco, kalan 6 maçı da kazanmak zorunda olduklarını söyledi.

Geride kalan 6 haftada lider G.Saray'a da konuk olmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, bu maçı da kazansa bile puan farkını 1'e indirecek. G.Saray'ın derbi dışında kalan 5 maçından en az birinde daha puan kaybı gerecek. Bu yüzden sarı-lacivertli futbolcuların puan kaybına tahammülü bulunmuyor. Olası bir kayıp hem şampiyonluğu hem de lig ikinciliğini oldukça zora sokabilir. Tedesco oyuncularından her maça ayrı bir motivasyonla hazırlayıp, kalan süreyi 18 puanla geçmek istiyor.

YİNE SERİ PEŞİNDE

Süper Lig'de bu sezon daha önce 4 kez 3 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan F.Bahçe, Kayseri deplasmanında kazanması halinde bunu 5. kez tekrarlamış olacak. Karagümrük mağlubiyeti sonrasında Kadıköy'de Gaziantep FK ve Beşiktaş'ı deviren Tedesco'nun öğrencileri yarın da Kayseri'yi yenip seriyi 3 maça çıkarmaya çalışacak.

Galatasaray'dan flaş Van Dijk bombası!
F.Bahçe'de yeni sezon belirsizliği!
Yeşilçam’ın yıldızı gözyaşlarıyla seslendi... Usta oyuncu Aynur Aydan’dan duygusal çağrı: "Hala oynamak istiyorum"
CHP'li Bozbey'in paravanı koruması çıktı: 500 para transferi 10 milyonluk villa
F.Bahçe'den Asensio'nun son durumu hakkında açıklama!
F.Bahçe'ye sakatlık müjdesi!
Vedat Muriqi'den flaş Fenerbahçe itirafı! Vedat Muriqi'den flaş Fenerbahçe itirafı! 01:19
G.Birliği’nde moral yemeği G.Birliği’nde moral yemeği 01:09
Kayseri'de biletlere hücum Kayseri'de biletlere hücum 01:08
Kazanacağız Kazanacağız 01:07
bizim bir hayalimiz var bizim bir hayalimiz var 01:05
Vedat Muriqi'den flaş Fenerbahçe itirafı! Vedat Muriqi'den flaş Fenerbahçe itirafı! 01:03
Daha Eski
Kaptandan 1+1 imza Kaptandan 1+1 imza 01:02
F.Bahçe Beko play-off'u garantiledi! F.Bahçe Beko play-off'u garantiledi! 00:59
F.Bahçe Beko play-off'u garantiledi! F.Bahçe Beko play-off'u garantiledi! 00:57
F.Bahçe'den Asensio'nun son durumu hakkında açıklama! F.Bahçe'den Asensio'nun son durumu hakkında açıklama! 00:34
Fenerbahçe Beko, sahasında Real Madrid'e kaybetti. Fenerbahçe Beko, sahasında Real Madrid'e kaybetti. 00:34
ÇBK Mersin, EuroCup şampiyonu! ÇBK Mersin, EuroCup şampiyonu! 00:34