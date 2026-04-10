Golcü yağacak

Ara transfer döneminde Youssef En-Nesyri'yi gönderip bu bölgeyi Sidiki Cherif ile destekleyen Fenerbahçe yönetimi, yeni sezonda en az iki golcü almaya hazırlanıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun göreve devam etmesi halinde listenin ilk sırasındaki isim Milan forması giyen Christopher Nkunku olacak. Tedesco'nun Leipzig'de 1 yıl birlikte çalıştığı eski öğrencisi 28 yaşındaki futbolcu için ocak ayında nabız yoklanmış ancak transfer gerçekleşmemişti. Haziran ayında daha güçlü bir teklifle Milan'ın kapısı çalınacak.

İLK TEMAS KURULDU

Başkan Sadettin Saran forvete bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Rotasyonu güçlü tutmak isteyen sarı-lacivertliler, Napoli ile gemileri yakan Romelu Lukaku'yu listesine dahil etti. İtalya'da yayın yapan Tuttomercato'nun haberine göre sarı-lacivertliler, mayıs ayında 33 yaşına basacak Belçikalı golcünün menajeriyle temasa geçti. Napoli'nin yüksek bir bonservis bedeli istememesi halinde Lukaku için girişimler hızlanacak. Tecrübeli futbolcunun çubuklu formayı giymeye yeşil ışık yaktığı öğrenilirken, Napoli'nin tavrı transferi şekillendirecek.