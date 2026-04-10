Deplasman kabusu

Fenerbaçe bu sezon deplasmanlarda çıktığı 14 maçın 6'sında takıldı. Sarı-lacivertliler 1 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde ederek dış sahada 13 puan bıraktı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2026 06:50
Fenerbaçe bu sezon deplasmanlarda çıktığı 14 maçın 6'sında takıldı. Sarı-lacivertliler 1 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde ederek dış sahada 13 puan bıraktı. Maçların yarısına yakınında takılan Sarı Kanarya, rakiplerini ise 8 kez mağlup etti. F.Bahçe üstelik son iki deplasman maçında sadece 1 puan toplayabildi.