Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Yeniden Kostic

İtalyan medyası, Juventus’la sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Filip Kostic için Fenerbahçe’nin yeniden harekete geçtiğini duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 Pazartesi 06:51
Yeni sezonun transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe için İtalya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Ülkenin önemli basın organları arasında yer alan "tuttomercato" sarı-lacivertlilerin Juventus'la sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Filip Kostic için harekete geçtiğini duyurdu.

Haberde; "Filip Kostic, Juventus'la sözleşmesini yenilmeyecek. Sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor ve Fenerbahçe oyuncuyla ilgileniyor" denildi.

2024-25 sezonunda kiralık olarak sarı-lacivertlilerde forma giyen Sırp oyuncu, tüm kulvarlarda 35 maça çıkarken, 2 gol, 9 asistlik performans ortaya koymuştu.

Jose Mourinho'nun o dönemki prenslerinden biri olan Kostic, sol bekin yanı sıra orta sol ve sol kanatta da görev yapmıştı.

JOSE DE İSTİYOR

Portekiz medyası, Filip Kostic'i Benfica'yı çalıştıran Jose Mourinho'nun da istediğini iddia etti. Hatta tecrübeli çalıştırıcının 33 yaşındaki oyuncuyla görüşme yaptığı vurgulandı.

516 DAKİKA OYNADI

Bu sezon Juventus'la Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 22 maça çıkan Kostic, sadece 516 dakika sahada kaldı. Sırp oyuncu, bu karşılaşmalarda 3 gol attı, 1 de asist yaptı.

