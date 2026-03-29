Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe F.Bahçe'de kritik karar

F.Bahçe'de kritik karar

Sarı-lacivertlilerde seçim yapılıp yapılmayacağına nisan ayında karar verilecek. Ancak Başkan Sadettin Saran görevine devam etmek istiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2026 Pazar 06:51
F.Bahçe'de kritik karar

Fenerbahçe'de nisan ayında birçok konuda önemli kararlar alınacak. İlk olarak Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına odaklanan sarı-lacivertliler, erkenden havlu atması durumunda teknik direktör Domenico Tedesco'nun durumunu da masaya yatıracak.

Yaklaşan yaz transfer dönemi nedeniyle seçim tartışmalarına da son nokta koyulacak. Sarı-lacivertliler yazın seçim yapılıp yapılmayacağına nisan ayı içerisinde karar verilecek. Başkan Sadettin Saran yönetim kurulu üyeleri ile geniş bir değerlendirme yapacak

ÖNCE ZİRVE MÜCADELESİ

Alınacak sonuçların da etkili olacağı öğrenilirken, Başkan Sadettin Saran'ın seçim yapmak yerine görevine devam etmek istediği iddia edildi. Fenerbahçe'ye bu sezon 18 milyon euro'luk kasa kolaylığı sağladığı ifade eden Başkan Saran, kalması durumunda bunun yeni sezonda da devam edeceğini söyledi. Nisan ayında Fenerbahçe'de çok sayıda sorunun cevap bulması bekleniyor. Seçimle ilgili karar da nisan ayı içerisinde cevap bulacak. Bu kritik dönemde öncelik ise tamamen şampiyonluk yarışına verilmiş durumda.

