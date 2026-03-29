CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Bize inanın

Talisca: “Güçlü bir kadromuz var. Sonuna kadar bizlere inansınlar. Stadyuma gelerek destek olsunlar. Onların desteği ile hedeflerimize ulaşabiliriz. Çok daha iyi bir durumda olacağız.”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2026 Pazar 06:51
F.Bahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, hala şampiyonluk şanslarının bulunduğunu söyledi. FB TV'ye yaptığı açıklamada taraftarlara çağrıda bulunan Sambacı şöyle devam etti: "Maalesef kazanmamız gereken bazı maçları kazanamadık.

Her maçı kazanmak istiyoruz. Sezon uzun ve sadece bir maç yok oynayacağımız. Güçlü bir kadromuz var. Sonuna kadar bizlere inansınlar. Stadyuma gelerek bize destek olsunlar. Onların desteği ile hedefimize ulaşabiliriz. Çok daha iyi bir durumda olacağız. Bu ara bize katkı sağlayacak.

AKLI BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE

Gaziantep maçıyla sahalara geri döndüm. Yüzde yüz bir şekilde sahada değildim ama bu süre esnasında da çalışmalarımı sürdürüyorum. Fiziksel çalışmalarıma devam ediyorum. Çok önemli olan Beşiktaş maçına hazır olabilmek için takım arkadaşlarım gibi çalışmalarıma devam ediyorum. F.Bahçe'de mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Çok büyük bir kulüpte olduğumun farkındayım. Burada iyi bir adaptasyon süreci geçirdim ve F.Bahçe'de neredeyse iki sene olacak. Kontratım da uzadı."

9 YA DA 10 FARK ETMEZ

Takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu performans aslında kolektif bir performans. Benim pozisyonum 10 numara ama geçmişte de 9 numarada oynadım, farklı pozisyonlarda oynadım. Kariyerimde sadece 10 numara değil, farklı pozisyonlarda da oynadım. Benim pozisyonum ne olursa olsun amacım takıma yardımcı olmak.

DİĞER
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
