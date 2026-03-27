Şutların %12'si gol oluyor

Süper Lig'de bir maç fazlasıyla lider Galatasaray'ı 4 puan geriden takip eden Fenerbahçe, ilk dörtte yer alan takımlar arasında maç başına en fazla şut atan takım... Geride kalan 27 haftada rakip kalelere maç başına 17.4 şut çeken sarılacivertliler, bunların 6.2'sinde isabet sağladı.

Sarı-kanaryanın her maçta ortalama 5 şutu engellenirken, 6.3 de isabetsiz şut atıyor.

Fenerbahçe, lider Galatasaray'dan maç başına daha fazla isabetli şut çekmesine rağmen rakibinden daha az gol buldu. Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de çektiği tüm şutların gole dönüşüm oranı %12... Galatasaray'da ise bu oran %13... Trabzonspor, çektiği şutların %11'ini gole çevirirken, dördüncü sıradaki Beşiktaş'ta bu oran %9.8.