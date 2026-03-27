Jayden'a üçüncü talip

Crystal Palace ve West Ham United’ın ardından şimdi de bir başka İngiliz ekibi Bournemouth, Jayden Oosterwolde’yi gündemine aldı. Üç İngiliz temsilcisinin de sezon sonunda Hollandalı oyuncu için Fenerbahçe’ye teklif yapacağı belirtildi. Sarı- lacivertliler, 18 milyon euro değeri olan Jayden için 30 milyon euro civarında bir bonservis bekliyor.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 06:50
