İndirim yapın alalım

Real Betis, Sofyan Amrabat’ın performansından memnun ve oyuncunun bonservisini almak istiyor. İspanyol basınından ‘ficherio’, Betis’in Fenerbahçe’den bonservis konusunda indirip talep ettiğini yazdı. Haberde; Betis’in Fenerbahçe yönetimine ‘İndirim yapın bonservisini alalım’ dediği yazıldı. Fenerbahçe, Amrabat için 12 milyon euro talep ediyor.
Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 06:50
