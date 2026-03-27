Derbiye 15 milyon euro prim

Fenerbahçe yönetimi, futbolcuları kalan maçlarda daha da hırslandırmak için derbi öncesi prim sistemini devreye soktu. Başkan Sadettin Saran ve ekibi, Beşiktaş karşısında zafere ulaşılması halinde futbolculara 1.5 milyon euro prim dağıtma kararı aldı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 06:50
