Fenerbahçe'de Sidiki Cherif için şok iddia! Aldığı maaş...
Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Sidiki Cherif ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fransız futbolcu hakkında ortaya çıkan son iddia gündeme bomba gibi düştü. İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe'de devre arası transferlerinden biri olan Sidiki Cherif üzerinden başlayan maaş tartışması, camiada ciddi bir huzursuzluk yaratmış durumda.
Sarı-lacivertli kulüp genç oyuncuya yıllık 3 milyon euro garanti ücret verdi.
İddialara göre, Cherif'in Angers formasıyla 150 bin euro maaş aldığı öne sürüldü.
İki maaş kıyaslandığında büyük bir uçurumu gözler önüne seriyor.
Henüz 19 yaşında olan ve potansiyeliyle dikkat çeken Cherif'in, ara transfer döneminde yüksek beklentilerle kadroya katılması anlaşılabilir bir hamle olarak görülse de, açıklanan mali detaylar eleştirilerin odağına yerleşmiş durumda.
Takvim'in haberine göre primlerle birlikte toplam maliyeti 25 milyon euro'yu bulan bu transfer, kulübün mali disiplini açısından sorgulanıyor.
Sahadaki performans ise tartışmaları daha da alevlendiriyor.
Genç santrfor, şu ana kadar Fenerbahçe'de forma giydiği 10 maçta 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.