Asensio satılık değil

Fenerbahçe'nin sezon başında Paris Saint-Germain'den 7.5 milyon euroya kadrosuna kattığı Marco Asensio sergilediği performansla sarı-lacivertli taraftarların gözdesi halinde.

Bu sezon tüm kulvarlarda 36 maça çıkan ve 13 gol, 14 asistlik performans göstererek 27 gole direkt etki eden İspanyol yıldıza ülkesinden talipler çıktı.

Özellikle Atletico Madrid, Sevilla ve Villarreal, tecrübeli oyuncu için menajeriyle temas kurdu.

Üç kulüp de birbirine yakın bütçe ayırdı. Oyuncunun menajeri de üç kulübün ilgisini Fenerbahçe yönetimine iletti. Sarı-lacivertli yönetim, "Bırak 15 milyon euroyu, 30 milyon euroluk teklif de getirsen Asensio'yu satmayacağız. Çünkü oyuncu satılık değil" yanıtını vererek transfere kapıları kapattı.

Fenerbahçe yönetimi, Marco Asensio'yu ikinci kaptan yapacak. Milan Skriniar'ın olmadığı maçlarda matador pazubendi koluna takacak.