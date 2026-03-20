Tarık görüşme odasına

Ederson'un olmadığı anlarda görev alan ve sergilediği performansla taraftarların takdirini kazanan Tarık Çetin'le yönetim masaya oturmaya hazırlanıyor. Sezon başında Çaykur Rizespor'dan gelen 29 yaşındaki kaleciyle 1 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Tarık'ın kontratını uzatma kararı alan yönetim, kısa süre içinde resmi açıklamayı yapacak.
Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 Cuma 06:50
