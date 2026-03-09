İnanılmaz geri dönüş

F.Bahçe ölüp ölüp dirildiği maçtan üç puanla ayrılmasını bildi. Bu sezon birçok kez geriye düşmesine rağmen sahadan galibiyetle ayrılmayı başaran sarı- lacivertliler, dün taraftarının önünde bunu bir kez daha tekrarladı. Kadıköy'de maça iyi başlayan taraf Samsunspor'du. Karadeniz ekibi, 11'de Mouandilmadji'yle öne geçti. Bu gole yanıt 4 dakika sonra Guendouzi'den geldi. Fransız oyuncu, 21. dakikada ise direğe takıldı.

TÜM HAMLELERİNİ YAPTI

Bu pozisyondan iki dakika sonra Mouandilmadji, Samsun'u yine öne geçirdi. İkinci yarıda Tedesco tüm hamlelerini gerçekleştirdi. Bu da sonuç verdi. 75'te oyuna giren Nene, 89'da skoru 2-2'ye getirdi. Uzatma anlarında ancak kendine gelen F.Bahçe, 90+5'te Cherif'le galibiyete uzandı. F.Bahçe, oyun olarak taraftarını kahretse de skor olarak sevindirdi.Kanarya bu galibiyetle, lider Galatasaray'ın 4 puanlık farkı açmasına izin vermedi.

4 EKSİK VARDI

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü, Edson Alvarez ve Anderson Talisca, dünkü Samsunspor maçında takımdaki yerlerini alamadı. 4 oyuncunun da tedavisi devam ediyor.

KULÜBEDEYDİ

Sarı-lacivertlilerin kaptanı Skriniar, Samsunspor maçının kadrosuna alındı. Sakatlığı devam eden Slovak stoperin, takıma moral vermek ve destek olmak için kadroya dahil edildiği belirtildi.

OYUNCULARA GÜVENİYORUM

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Oyuncularıma güveniyorum. Mücadele ruhuna güveniyorum. Şampiyon olacağımıza hep beraber inanıyoruz. Taraftarımız son saniyeye kadar hep destek full destek! Hakemlere değinmek istiyorum. Hep beraber izledik. Görüyorsunuz. Biz adil rekabet istiyoruz" diye konuştu.

TRİBÜNE GELDİLER

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı ve Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde dünkü Samsunspor maçını Chobani Stadı'nda tribünden takip etti.

JAYDEN KAPTAN 'DALYA' DEDİ

Jayden Oosterwolde, Samsunspor müsabakasıyla birlikte sarılacivertli forma altında 100. resmi maçına çıktı. Fenerbahçe'ye 2022-2023 sezonunun devre arasında transfer olan 24 yaşındaki oyuncu, 'dalya' dediği mücadelede kaptan olarak görev yaptı. Teknik direktör Domenico Tedesco, Skriniar, Fred ve İsmail'in yokluğunda Hollandalı oyuncuya pazubendi verdi.

YİNE ÜÇLÜ SAVUNMA

Domenico Tedesco, Samsunspor karşısına takımını yine 3'lü savunmayla çıktı. İtalyan teknik adam, kazanılan Nottingham Forest, Gaziantep FK ve berabere biten Antalyaspor maçlarında da benzer formasyonla takımını sahaya sürmüştü.

LİGDE 3 AY SONRA

Uzun süreli sakatlığının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK maçlarına 11'de başlayan Archie Brown, dün de 11'deydi. İngiliz sol bek, 3 ay sonra bir lig karşılaşmasına 11 başladı.

KEREM ÇOK ÇALIŞTI

Kerem Aktürkoğlu, dün Samsunspor karşısında çok çalıştı. 75 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, sahada basmadık yer bırakmadı. 73'te net bir fırsattan da yararlanamayan Kerem, bu pozisyon sonrasında ise tribünlerden tepki aldı.