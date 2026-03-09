Bugün inandık

Yaşadığı viraj enfeksiyon nedeniyle Antalyaspor ve kupadaki Gaziantep FK maçlarında takımın başında yer alamayan Domenico Tedesco, dünkü Samsunspor mücadelesiyle birlikte kulübeye döndü. İtalyan teknik adam, uzatma anlarında gelen galibiyet sonrası ise duygularını şu sözlerle özetledi: "Üç puanı aldığımız için mutluyuz. Son haftalarda üst üste kayıplar yaşamıştık. Zorlu bir maçtı. Çok fazla çözüm üretemedik. Daha iyi başlamamız gerekiyordu. Geriye düşünce işler daha da zorlaşıyor. İnançlı olmanız gerekiyor. Biz de bugün bunu yaptık. Bu tarz galibiyetler önemli. Oyuncuları moral olarak yukarı çeker. Samsunspor, dikine temaslı oyunu seven bir takım. Marius baskı yaptığında Jayden'la 2'ye 1 yapmak istedik ama bu sistem işlemeyince ikinci yarı sistem değişikliğine gittik. Direkten dönen şutumuz, pozisyonlarımız vardı, sistemi değiştirmeden. Daha erken öne geçebilirdik."