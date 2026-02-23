Dzeko durmuyor

Devre arasında Schalke 04'e giden Edin Dzeko, Almanya ekibinde çıktığı 5 maçta; 4 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu. 39 yaşındaki futbolcunun bu performansı sonrasında sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada, "Neden geri getirmedik. Takımda golcü yok. Dzeko çok işe yarardı" şeklinde yönetime serzenişte bulundu.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 06:50
