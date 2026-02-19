İç sahada başarılı

Fenerbahçe, son yıllarda Avrupa kupalarındaki iç saha maçlarında etkileyici bir performansa imza attı.Sarı-lacivertliler, 2022-2023 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e kaybettiği maçın ardından evinde oynadığı 28 Avrupa kupası maçında sadece 4 kez yenildi. Söz konusu müsabakaların 18'ini kazanan Fenerbahçe, 6 maçta da rakipleriyle berabere kaldı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 06:50
