Fenerbahçe'de Domenico Tedesco Nottingham Forest maçı planını yaptı!

Ziraat Türkiye Kupası
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında İngiliz ekibi Nottingham Forest ile oldukça kritik bir maça çıkacak. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Domenico Tedesco planını yaptı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 06:50
Hafta sonu oynanan derbide farklı dizilimlerle Trabzonspor'u şaşırtan ve bu sayede üç puana uzanan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, aynı planı yarınki Nottingham Forest mücadelesinde de uygulayacak. Maça kalabalık bir orta sahayla başlamayı hedefleyen İtalyan çalıştırıcı, önce rakibini durduracak ardından yakalayacağı kontralarla pozisyon bulmaya çalışacak. Bu planda kilit isim ise Kerem Aktürkoğlu olacak.

ZAMAN ZAMAN 6'LI OYNAYACAK

Kerem'den savunma arkasına sarkmasını isteyen Tedesco, milli oyuncuyu zaman zaman tek forvet, zaman zaman da Anderson Talisca'yla birlikte konumlandıracak. İtalyan çalıştırıcının bu zorlu mücadeledeki planın en önemli parçaları ise şüphesiz; İsmail Yüksek, N'Golo Kante ve Guendouzi olacak. Üç oyuncu, maç içerisinde dönem dönem 6 numara oynayacak. Maçın bazı bölümlerinde İsmail ile Kante 8 numaraya geçecek. Asensio da 90 dakika içerisinde, kanat, 10 numara ve 8 oynayacak.

TEDESCO'NUN KARİYER SEZONU

2013'ten bu yana teknik direktörlük yapan Domenico Tedesco, kariyerinin en iyi dönemini Fenerbahçe'de geçiriyor. Daha önce çalıştırdığı 5 takımda 2 ortalamayı dahi yakalayamayan İtalyan çalıştırıcı, Fenerbahçe'de 2.16 puan ortalaması tutturdu. Tedesco ayrıca; 1964/65 sezonunda Oscar Hold'un yakaladığı 19 maç süren yenilmezlik rekorunu da egale etti.

YARIN DÜDÜK SCHARER'DE

UEFA, F.Bahçe'nin yarın Nottingham Forest'ı konuk edeceği maça İsviçreli hakem Sandro Scharer'i atadı. Scharer'in yardımcılıklarını; Stephane De Almeida ve Jonas Erni yapacak. Scharer, daha önce Fenerbahçe'nin 11 Nisan 2024'te Olympiakos'a 3-2 yenildiği ve 20 Şubat 2025'te Anderlecht'le 2-2 berabere kaldığı karşılaşmalarda da düdük çalmıştı.

HAZIRLIKLAR DEVAM ETTİ

Fenerbahçe, dün yaptığı idmanla Nottingham Forest maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Domencio Tedesco yönetiminde Samandıra'da gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın ana bölümünde taktik çalışma üzerinde durulurken, antrenman bireysel çalışmalarla sona erdi.

MONTELLA'DAN ZİYARET

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, dün Fenerbahçe antrenmanını ziyaret etti. Tecrübeli teknik adam, hem vatandaşı hem de meslektaşı olan Domenico Tedesco'yla bir süre sohbet etti ve milli oyuncular hakkında bilgi aldı.

11 MAÇIN 4'ÜNÜ KAZANDI

Sarı-lacivetli takım, İngiliz takımlarıyla şu ana kadar Kadıköy'de toplamda 11 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaların 4'ünü kazandı, 2'sinden beraberlikle ayrıldı. 5'ini ise kaybetti. Bu süreçte Fenerbahçe en fazla Manchester United'la karşılaştı.

