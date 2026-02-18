Emery’yi pişman etti

Yaz transfer döneminde Paris Saint- Germain'den 7.5 milyon euro bonservisle Fenerbahçe'ye katılan Marco Asensio, sarı- lacivertli formayla adeta şov yapıyor. İspanyol yıldızın performansı yalnızca Türkiye'de değil, İngiltere'de de gündem olurken, çıkan haberlerde Unai Emery'nin pişmanlık yaşadığı vurgulandı. Geçen sezonun ikinci yarısını Aston Villa'da kiralık olarak geçiren ve 21 maçta 8 gol ,1 asistlik performans ortaya koyan 30 yaşındaki futbolcunun bonservisi alınmamıştı. Aston Villa menajeri Emery, o dönem; Asensio'ya gerek duymadığı için tapusunun alınmaması yönünde yönetime rapor sunmuştu. Ancak Asensio'nun Fenerbahçe'de kariyer rekoru kırmasının ardından Emery'nin pişman olduğu belirtildi.

MİLLİ TAKIMA GÖZ KIRPIYOR

Asensio, Fenerbahçe'de sergilediği performansla İspanya Milli Takım Teknik Direktörü De La Fuente'nin dikkatini çekti. Tecrübeli çalıştırıcının sezon sonuna kadar matadoru takip edeceği ve bu performansının devam etmesi halinde Dünya Kupası kadrosuna davet edeceği belirtildi.

HAFTANIN 11'İNE GİRDİ

Asensio, Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesindeki performansıyla Süper Lig'de haftanın 11'ine sçeildi.