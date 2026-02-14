Milan Skriniar'ın cezası bitti

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) 2 maç men cezası alan Milan Skriniar'ın cezası tamamlandı. Slovak defans, kupada Erzurumspor FK ve ligde Gençlerbirliği ile oynanan karşılaşmalarda forma giyemedi. Bu sezon ligde Fatih Karagümrük ve Gençlerbirliği maçlarında kart cezaları nedeniyle kadroda olmayan Skriniar, 19 maçta 90 dakika sahada kaldı.
