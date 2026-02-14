CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Konsantrasyon

Konsantrasyon

Fenerbahçe, dev derbiye tam konsantrasyonla hazırlandı. Tüm istatistiklerde rakibinden önde olan sarı-lacivertlilerde teknik heyet ve futbolcular, üç puan yemini etti. Samandıra’dan tek ses yükseldi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Konsantrasyon

Hedefini sezon sonu şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe, bugün Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak. Bu zorlu mücadele öncesinde dün Samandıra'da teknik heyet, yönetim ve futbolcular tek ses oldu. Tesislerde galibiyet yemini edildi. Teknik direktör Tedesco da bu dev mücadeleyi sezonun kırılma maçı olarak görüyor. İtalyan çalıştırıcının dün öğrencilerine; "Zor bir maç olacak. Kazanırsak arkamızdaki rakibimizi yarıştan koparırız. Galatasaray'ın üzerinde de büyük baskı kurarız.

FAUL YAPMAYIN!

Kazandığımız takdirde bütün psikolojik üstünlük de bize geçer. Sizden galibiyet istiyorum. Başaracağınızı da biliyorum" diyerek seslendiği belirtildi. Trabzonspor'a karşı neredeyse tüm istatistiklerde önde olan Fenerbahçe, bir tek duran top ve hava topunda rakibinin gerisinde. Tedesco, dünkü antrenmanın ana bölümünde duran top çalışması yaptırdı ve rakibin kanat oyuncularına kademeli savunma yapılmasını istedi. İtalyan çalıştırıcı, ceza sahası çevresinde faul yapılmaması konusunda da uyarılar yaptı.

BUGÜN 2 İSİM YOK

Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Archie Brown, Trabzonspor derbisinde de sahada olmayacak. Takımın yaptığı son iki antrenmana katılmayan Meksikalı Edson Alvarez de dev maçın kadrosuna alınmadı.

LİGDE F.BAHÇE ÖNDE

F.Bahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 105 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 44'ünü sarılacivertliler, 27'sini ise bordo-mavililer kazandı. İki takım, 34 mücadeleden ise beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe'nin 145 golüne Trabzonspor, 111 golle karşılık verdi.

EN FARKLI SKOR 5-1

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1 yendi. Bu skor iki takım tarihindeki en farklı sonuç olarak göze çarpıyor. Ayrıca sarı-lacivertliler, 2015-16 sezonunda Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasını da 4-0 kazandı.

Akyazı'da 6 puanlık derbi!
Tedesco'dan dev derbi öncesi cesur plan!
DİĞER
Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum! Victor Osimhen kaçıncı sırada?
Otoparktan çalınan 30 milyon dolar Taç Döviz'e uzandı! EKOSİSTEM'in rüşvet parası mı?
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den golcü atağı: 45 milyon euro!
Beşiktaş'ın aklı Altay Bayındır'da!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Chris Paul basketbola veda etti! Chris Paul basketbola veda etti! 01:32
Chris Paul basketbola veda etti! Chris Paul basketbola veda etti! 01:32
Beşiktaş'ın aklı Altay Bayındır'da! Beşiktaş'ın aklı Altay Bayındır'da! 01:07
Usta yorumcudan Icardi iddiası! "Kilo verme sebebi..." Usta yorumcudan Icardi iddiası! "Kilo verme sebebi..." 01:02
G.Saray sahasında zorlanmadan kazandı! G.Saray sahasında zorlanmadan kazandı! 01:02
Okan Buruk'tan Juventus sözleri! Okan Buruk'tan Juventus sözleri! 01:01
Daha Eski
Zirvede fark yeniden 2 maç! Zirvede fark yeniden 2 maç! 01:01
Singo-Davinson beraber oynayacak mı? Okan Buruk cevapladı Singo-Davinson beraber oynayacak mı? Okan Buruk cevapladı 01:01
Kırmızı kart kararı! İşte o pozisyon Kırmızı kart kararı! İşte o pozisyon 01:01
F.Bahçe Beko Yunanistan'da geri döndü! F.Bahçe Beko Yunanistan'da geri döndü! 01:01
Pana'lı oyuncular yenilgiyi hazmedemedi! Pana'lı oyuncular yenilgiyi hazmedemedi! 01:01
Icardi'den rekor ve Juventus maçı sözleri! Icardi'den rekor ve Juventus maçı sözleri! 01:01