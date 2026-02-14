Konsantrasyon

Hedefini sezon sonu şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe, bugün Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak. Bu zorlu mücadele öncesinde dün Samandıra'da teknik heyet, yönetim ve futbolcular tek ses oldu. Tesislerde galibiyet yemini edildi. Teknik direktör Tedesco da bu dev mücadeleyi sezonun kırılma maçı olarak görüyor. İtalyan çalıştırıcının dün öğrencilerine; "Zor bir maç olacak. Kazanırsak arkamızdaki rakibimizi yarıştan koparırız. Galatasaray'ın üzerinde de büyük baskı kurarız.

FAUL YAPMAYIN!

Kazandığımız takdirde bütün psikolojik üstünlük de bize geçer. Sizden galibiyet istiyorum. Başaracağınızı da biliyorum" diyerek seslendiği belirtildi. Trabzonspor'a karşı neredeyse tüm istatistiklerde önde olan Fenerbahçe, bir tek duran top ve hava topunda rakibinin gerisinde. Tedesco, dünkü antrenmanın ana bölümünde duran top çalışması yaptırdı ve rakibin kanat oyuncularına kademeli savunma yapılmasını istedi. İtalyan çalıştırıcı, ceza sahası çevresinde faul yapılmaması konusunda da uyarılar yaptı.

BUGÜN 2 İSİM YOK

Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Archie Brown, Trabzonspor derbisinde de sahada olmayacak. Takımın yaptığı son iki antrenmana katılmayan Meksikalı Edson Alvarez de dev maçın kadrosuna alınmadı.

LİGDE F.BAHÇE ÖNDE

F.Bahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 105 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 44'ünü sarılacivertliler, 27'sini ise bordo-mavililer kazandı. İki takım, 34 mücadeleden ise beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe'nin 145 golüne Trabzonspor, 111 golle karşılık verdi.

EN FARKLI SKOR 5-1

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1 yendi. Bu skor iki takım tarihindeki en farklı sonuç olarak göze çarpıyor. Ayrıca sarı-lacivertliler, 2015-16 sezonunda Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasını da 4-0 kazandı.