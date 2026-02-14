Deplasmanın en iyisi

Fenerbahçe, bu sezon topladığı 49 puanın 25'ini dış sahada aldı. Deplasmanda Tedesco ile 9, Mourinho ile 1 ve Zeki Murat Göle ile de 1 olmak üzere toplamda 11 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 7 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Kanarya, ligde konuk olduğu karşılaşmallarda 25 gol kaydederken, kalesinde 9 gol gördü.