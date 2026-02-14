Adem’i Fener kaptı

Fenerbahçe, Karşıyaka ile Adem Yeşilyurt'un transferi konusunda anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, İzmir ekibine 500 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca, sözleşmede bir sonraki satıştan %25 pay maddesi de var. Fenerbahçe, yapılan anlaşma gereği Karşıyaka'ya kiralık oyuncu gönderecek ve Düzce Topuk Yaylası'nda kamp yapma imkanı tanıyacak.