Adem’i Fener kaptı

Fenerbahçe, Karşıyaka ile Adem Yeşilyurt'un transferi konusunda anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, İzmir ekibine 500 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca, sözleşmede bir sonraki satıştan %25 pay maddesi de var. Fenerbahçe, yapılan anlaşma gereği Karşıyaka'ya kiralık oyuncu gönderecek ve Düzce Topuk Yaylası'nda kamp yapma imkanı tanıyacak.
