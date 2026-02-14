CANLI SKOR ANA SAYFA
Adem'i Fener kaptı

Fenerbahçe, Karşıyaka ile Adem Yeşilyurt'un transferi konusunda anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, İzmir ekibine 500 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca, sözleşmede bir sonraki satıştan %25 pay maddesi de var. Fenerbahçe, yapılan anlaşma gereği Karşıyaka'ya kiralık oyuncu gönderecek ve Düzce Topuk Yaylası'nda kamp yapma imkanı tanıyacak.

Adem’i Fener kaptı

Fenerbahçe, Karşıyaka ile Adem Yeşilyurt'un transferi konusunda anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, İzmir ekibine 500 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca, sözleşmede bir sonraki satıştan %25 pay maddesi de var. Fenerbahçe, yapılan anlaşma gereği Karşıyaka'ya kiralık oyuncu gönderecek ve Düzce Topuk Yaylası'nda kamp yapma imkanı tanıyacak.

