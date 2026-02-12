CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe, ezeli rakibi Trabzonspor’a son olarak Kasım 2023’te kaybetti. Sarı Kanarya, Fırtına’ya karşı çıktığı son 4 maçın 4’ünü kazandı, bu süreçte 3 farklı hoca görev yaptı.

12 Şubat 2026 Perşembe
En son 2023'te
Ezeli rakibi Trabzonspor ile cumartesi akşamı kritik bir 90 dakikaya çıkacak Fenerbahçe'de istatistikler dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, bordomavili rakibine karşı son olarak 4 Kasım 2023 tarihinde yenilgi yaşadı. Sarı Kanarya o tarihten sonra, Fırtına'ya karşı hiç kaybetmedi. Fenerbahçe, ligde Trabzonspor'la oynadığı son 4 maçın 4'ünü de kazandı. Sarı-lacivertlilerde bu süre zarfında İsmail Kartal, Jose Mourinho ve Domenico Tedesco hoca olarak görev yaptı. Öte yandan Fenerbahçe, Trabzonspor'a karşı deplasmanda çıktığı son 2 maçı da galibiyetle tamamladı.
