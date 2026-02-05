CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 puan peşinde! İşte Tedesco'nun Erzurumspor maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 puan peşinde! İşte Tedesco'nun Erzurumspor maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Erzurumspor’u konuk edecek. Sarı lacivertliler, kupada Kadıköy’deki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Kritik maç ATV’den yayınlanacak. İşte müsabakanın muhtemel 11'leri... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 06:50
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 puan peşinde! İşte Tedesco'nun Erzurumspor maçı muhtemel 11'i

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü maçında Fenerbahçe ile Erzurumspor bu akşam kozlarını paylaşacak. Kadıköy'de Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Ömer Turtay düdük çalacak. Sahasındaki ilk galibiyeti hedefleyen sarı-lacivertlilerin 1. Lig temsilcisi Erzurumspor'la yapacağı karşılaşma ATV'den ekranlara gelecek. İlk 2 maç sonunda iki takımın da 3'er puanı bulunuyor. Tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen kaptan Milan Skriniar, bu akşamki Erzurumspor maçında yer alamayacak. Brown ve Levent Mercan da sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak. Erzurumspor'da da orta sahada Furkan Özhan'ın sakatlığı bulunuyor. Fenerbahçe bu kritik karşılaşmada galip gelerek çeyrek final yolunda avantaj sağlamak istiyor. İki takım son olarak 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de karşı karşıya gelmişti.

GÖZLER CHERIF'TE

Ara transferde Angers'ten gelen 19 yaşındaki Sidiki Cherif'in Erzurumspor maçında görev alabileceği belirtildi. Fransız golcünün hazır hale geldiği ve takımla antrenmanlara çıktığı kaydedildi. Cherif'in bu akşam ilk 11'de başlayabileceği aktarıldı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Fenerbahçe: MERT, NENE, YİĞİT EFE, ÇAĞLAR, MERT MÜLDÜR, İSMAİL, FRED, OĞUZ, KEREM, TALISCA, CHERIF

Erzurumspor: ERKAN, ALİ, ÖMER, GERXHALIU, CENGİZHAN, BAIYE, ADEM, MURAT CEM, MERT, SYLLA, EREN

F.Bahçe'de sıra geldi forvet transferine!
G.Saray'dan Altimira için teklifini yaptı!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Yılan kod adlı Yasmin Yürük Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'yı ele verdi
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray kupada 3'te 3 yaptı! İşte maçın özeti
Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de sıra geldi forvet transferine! F.Bahçe'de sıra geldi forvet transferine! 01:03
G.Saray yeni transferini açıkladı! İşte maliyeti G.Saray yeni transferini açıkladı! İşte maliyeti 01:01
G.Saray ayrılığı resmen açıkladı! G.Saray ayrılığı resmen açıkladı! 01:01
G.Saray'dan savunmaya Cezayirli hamle! G.Saray'dan savunmaya Cezayirli hamle! 01:01
Okan Buruk: Transfer limitini delenler var! Okan Buruk: Transfer limitini delenler var! 01:01
Buruk'tan flaş sözler: Çok fazla transfer yapınca... Buruk'tan flaş sözler: Çok fazla transfer yapınca... 01:01
Daha Eski
Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması! Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması! 01:01
G.Saray kupada 3'te 3 yaptı! İşte maçın özeti G.Saray kupada 3'te 3 yaptı! İşte maçın özeti 01:01
N'Golo Kante, Fenerbahçe için İstanbul'da N'Golo Kante, Fenerbahçe için İstanbul'da 01:01
Hyeongyu Oh resmen Beşiktaş'ta! İşte maliyeti Hyeongyu Oh resmen Beşiktaş'ta! İşte maliyeti 01:01
Kante'ye F.Bahçe taraftarlarından coşkulu karşılama Kante'ye F.Bahçe taraftarlarından coşkulu karşılama 01:01
Mauro Icardi'den transfer açıklaması! Mauro Icardi'den transfer açıklaması! 01:01