Sebastian Fener’den ayrılmalı

Polonya Milli Takımı Teknik Direktörü Jan Urban: "Sebastian Szymanski'nin F.Bahçe'de oynaması pek olası değil. Kulüp değiştirmesini umuyorum çünkü onun oynamasını istiyoruz. Türkiye'de kalıp oynamazsa milli takım için büyük bir kayıp olur, çünkü önemli bir oyuncu."
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2026 Cuma 06:50
