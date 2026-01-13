Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Can Armando Güner...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Galatasaray'ın anlaşma sağladığı ve geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği Can Armando Güner, kulübü Borussia Mönchengladbach’ın yaptırım baskısı nedeniyle Almanya'ya geri dönmüştü. Bu gelişme sonrası Fenerbahçe'nin devreye girerek genç futbolcunun transferini bitirmek istediği öğrenildi. İşte flaş gelişmenin detayları... (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 09:13
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Ara transfer döneminin en hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

Şu ana kadar Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok'u renklerine bağlayan, N'Golo Kante transferi için de görüşmelere başlayan sarı-lacivertlilerden bomba bir hamle geldi.

Galatasaray'ın transfer etmek için İstanbul'a getirdiği, ancak anlaşamadığı genç yetenek Can Armando Güner transferinde, futbol kamuoyunu sarsan bir "ters köşe" gelişmesi yaşandı.

Geçtiğimiz hafta sarı- kırmızılı yönetimle görüşmek üzere Türkiye'ye gelen ancak kulübü Borussia Mönchengladbach'ın yaptırım baskısı nedeniyle geri adım atmak zorunda olan genç oyuncu için Fenerbahçe devreye girdi.

Galatasaray'ın transferi bitirmeye yaklaştığı bir dönemde oyuncunun temsilcisinin Fenerbahçe ile görüşmek üzere İstanbul'a gelmesi, ezeli rakipler arasında yeni bir transfer savaşının fitilini ateşledi.

Fenerbahçe, 18 yaşındaki Arjantin ve Türk asıllı Alman futbolcuyu transfer ederek Süper Kupa finalinde devirdiği Galatasaray'a transfer çalımı atmayı planlıyor.

Can Armando Güner, bu sezon Borussia Mönchengladbach U19 takımıyla 14 maça çıktı.

Genç futbolcu, 4 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Asıl mevkisi sağ kanat olan 18 yaşındaki futbolcu, sol kanat ve forvet arkasında da oynayabiliyor.

