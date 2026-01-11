CANLI SKOR ANA SAYFA
Tüm Türkiye, ATV’nin canlı yayınladığı Galatasaray-Fenerbahçe kupa finalini izledi. Maç önü ve sonundaki yayınlarda da A Spor tam not aldı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 06:50
Türkiye ATV’ye kilitlendi

Ziraat Türkiye Kupası'nda olduğu gibi Turkcell Süper Kupa maçlarını da ATV, tüm Türkiye ile şifresiz bir şekilde buluşturdu. Büyük bir heyecana sahne olan geçen haftaki Galatasaray- Trabzonspor yarı finali ile başlayan Süper Kupa serüveni, Fenerbahçe-Samsunspor maçıyla devam etmişti. Dünkü Galatasaray-Fenerbahçe finali de tüm Türkiye'yi ATV ekranlarına kilitledi. ATV'nin muhteşem yayını tüm Türkiye'den tam not aldı. Ayrıca hem maç önü hem de maç sonu yayınları ile A Spor, Süper Kupa'nın tüm detaylarını izleyenlere aktardı. Bütün gün stadyum etrafından yayın yapan A Spor, dev maçla ilgili tüm ayrıntıları, haberleri ekranlara getirerek yayıncılık dersi verdi.

